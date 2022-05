CDA-raadslid legt bom onder collegevorming Hardenberg: tegen kandidaat OpKoers.nu

Grootste struikelblok is de geringe bestuurlijke ervaring van Verschuur. Inhoudelijk zijn er geen problemen, benadrukt Van der Wel, die de verkiezingen in ging als fractievoorzitter van de Hardenbergse christendemocraten. ,,Vanaf het allereerste moment spraken partijen al uit dat alles in de verschillende programma’s bespreekbaar is. Er zijn geen breekpunten en er is genoeg vertrouwen om tot een coalitieakkoord te komen. Waar van meet af aan wel twijfel over was, was de bestuurlijke stabiliteit en kwaliteit.’’