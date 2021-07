CDA’er Maurits von Martels uit Dalfsen: nog veel vragen over ‘hard en confronterend rapport’ commissie Spies

Von Martels kwam in 2017 met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer maar trok zich in de aanloop naar de verkiezingen van dit jaar terug omdat hij vond dat hij te laag op de kandidatenlijst stond. Zijn teleurstelling over de partij stak hij daarna niet onder stoelen of banken. Vorige week gaf hij aan dat de evaluatie van de commissie Spies voor hem cruciaal zou zijn bij de vraag of hij wel lid wil blijven van de partij.