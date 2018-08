Celine 'frisse eend' tijdens Trekkerslep Balkbrug

Update Vraagte­kens bij waarborgen veiligheid 'Boshoektun­nel' Hardenberg

13:55 Krap een maand na de opening van de autotunnel onder de N34 door vlakbij sportpark De Boshoek in Hardenberg roert nu ook de politiek zich. CDA en VVD vragen zich af of de veiligheid van fietsers wel voldoende is gewaarborgd. 'Hoe gaat u de verkeersveiligheid daar borgen', vragen de partijen het college van B en W in schriftelijke vragen.