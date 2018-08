Celine 'vreemde eend' tijdens Trekkerslep Balkbrug

Video Bostheater Ommen stevent af op bezoekers­re­cord

12:03 Grote namen als Tim Knol, Her Majesty (met Bertolf) maar vooral Edwin Evers zorgen voor een waar bezoekersrecord voor het Bostheater in Ommen dit seizoen. ,,We stevenen af op 10.000 bezoekers dit jaar", aldus een trotse voorzitter Rob van 't Zand van Stichting Bostheater Ommen.