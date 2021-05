Celstraf dreigt voor man die huisjes op vakantieparken leeggeroofd achterliet

Opvallend was dat vorig jaar in vakantieparken Het Stoetenslag in Rheezerveen, Kampeerdorp de Zandstuve in Rheeze, het bungalowpark op Attractiepark Slagharen, de Tolplas in Hoge Hexel en de Hessenheem in Markelo telkens uit meerdere huisjes televisies en drank was gestolen als Bob er verbleef. ,,Ik kan toch niet met zo’n grote tv op mijn scooter van het park af’’, zei de 32-jarige Bob donderdag meerdere keren tegen de rechters in Zwolle. Dat hij er telkens overnachtte ook zonder de intentie om te betalen, dat gaf hij ruiterlijk toe. Maar van het ‘schoon schip maken’, zoals hij beloofde, kwam weinig terecht, zo vonden de rechters. Tot twee keer toe lagen er televisies onder het bed van het huisje dat hij kort ervoor had verlaten. Televisies die afkomstig waren uit andere huisjes. Hij wist van niets. Of dat ene huisje waaruit zelfs de borden en kopjes gestolen waren, dat was al leeg toen hij het huurde? Ja, zei Bob, en hij durfde er niets over te zeggen tegen de receptie.