Centrum Hardenberg in ontwikkeling, wat is er in een jaar veranderd?

Een van de aandachtspunten was het aanbieden van woonruimte in het stadscentrum. ‘’Dat gaat in de toekomst nog meer gebeuren’’, zei de centrummanager destijds. Hoe zit het nu? ,,Aan de kop van de Oosteinde zijn er appartementen gebouwd die dit jaar in gebruik zijn genomen. We hebben ook nog meer plannen liggen voor woonruimtes: even voorbij bakkerij Olsman, naast theater de Voorveghter en inmiddels zijn ook de plannen gestart voor de herinrichting van de Spinde. Hier moeten 35 appartementen komen. Totaal komen er 300 woningen bij in het centrum.’’