Circus Renz hoopt pasgeboren Hardenbergse kameel snel in Nederland te kunnen showen

Circus Renz zit nog steeds in een benarde situatie , net over de grens bij Itterbeck (Duitsland). Toch is er een lichtpuntje: gezinsuitbreiding. Sinds vorige week vrijdag loopt er vlak bij Hardenberg een jonge kameel rond.

Het is een hengst die dicht bij zijn moeder blijft. In de weekenden kan hij worden gezien en gestreeld door het publiek. Rijden op het kleine dier is uiteraard nog niet mogelijk. Tegen betaling van 3 euro kan dit wel op de volwassen dieren.

Gastoptredens

De familie Renz komt graag naar Nederland om de kleine te tonen, maar ze zijn terughoudend. Amanda Renz: ,,Het is niet helemaal duidelijk hoe lang het verbod zal voortduren. Zodra we weer gastoptredens mogen maken, komen we natuurlijk naar Nederland. Met de kleine erbij.”

Ook dit weekend is het voormalig Navo-terrein langs de weg naar Itterbeck open voor publiek, van 11.00 tot 17.00 uur. Dit is een noodgreep van het circus, dat tijdens kerst in Maastricht het laatste optreden had. Het plan was om ook dit jaar naar Hardenberg te komen, maar toen kwam corona.

Geld in het laatje is noodzaak. Ze hebben ruim vijftig dieren die verzorgd moeten worden. Ze krijgen zo’n 2000 kilogram per dag te eten. Volgens Renz komen er voorlopig geen jonge dieren meer bij.