Citymanagement Hardenberg streeft naar 10 koopzondagen per jaar

Van veulenkeu­ring tot topruiters bij CSI Ommen

30 juli In eerste oogopslag is het simpelweg vertederend, een tiental veulentjes dat naast hun moeder staat, in afwachting van een rondje rennen. In de praktijk is het een serieuze zaak: de veulenkeuring deze maandagmiddag bij CSI Ommen. Het is de opmaat naar een week lang topruitersport én entertainment.