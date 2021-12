Cliënten Veldzicht gaan voor gemeente klussen in Balkbrug

video Het broeit in Balkbrug: onrust over komst illegale vluchtelin­gen met psychiatri­sche problemen

Voormalig tbs-kliniek Veldzicht wil een groep illegale vluchtelingen met psychiatrische problemen in Balkbrug huisvesten. Buiten de hoge poorten van de zwaarbeveiligde kliniek. Het plan zorgt voor onrust in het dorp. Inwoners zijn boos en vrezen voor hun veiligheid. ,,Psychiatrisch patiënten met oorlogstrauma’s moeten we in dit dorp niet willen.”

24 november