COA pakt overlast ‘veiligelanders’ aan: Hardenberg tekent voor azc tot 2026

COA blij met verlenging azc Hardenberg: buren verwachten minder overlast

28 januari Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is blij met het aangepaste besluit van de gemeenteraad van Hardenberg om het asielzoekerscentrum tot maart 2026 open te houden. De raad gaf dinsdagavond unaniem groen licht nadat het COA nog eens uitgebreid had toegelicht hoe het in de toekomst overlast voor de naaste omgeving en de stad Hardenberg echt denkt te voorkomen.