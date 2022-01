College in Dalfsen wil met beperkte grondprijsstijging woningmarkt stimuleren

Uit onderzoek naar de ontwikkelingen van de prijzen van bestaande woningen binnen de gemeente blijkt dat deze sterk stijgen, met name het afgelopen jaar (2021). Er blijft meer vraag dan aanbod naar woningen en de kosten die samenhangen met de ontwikkeling van de grondexploitatie zijn ook sterk gestegen. Door de grote uitdagingen op woningbouwgebied heeft het college besloten om deze sterke prijsstijging niet volledig door te rekenen in de nieuwe grondprijzen.

Gemeenten hebben twee uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Enerzijds voldoende woningbouw te creëren en anderzijds om inwoners met een kleiner budget aan een woning te helpen. Bij het vaststellen van de grondprijzen heeft het college ervoor gekozen om met name in de goedkopere prijsklasse zoals sociale koopwoningen en overige rijwoningen de grondprijzen minder sterk te laten stijgen. Voor de sociale woningbouw is er zelfs voor gekozen om alleen een verhoging van drie procent toe te passen.

,,Een prijsstijging in deze tijd is helaas nodig. Maar door te kiezen voor een lagere prijsstijging dan het onderzoek aantoont, hopen we ook inwoners met een minder gevulde portemonnee te blijven ondersteunen en stimuleren om een woning te kunnen huren of kopen”, aldus wethouder Ruud van Leeuwen.