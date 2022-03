Communicatiebureau Studuo verkast van Ommen naar Hardenberg

In 2020 ging Studuo al nauwer samenwerken met COMcept en VILLA5, twee bedrijven, die onlangs ook vanuit Ommen naar de Heemserhoek zijn verhuisd. Van der Wel: ,,We versterken elkaar al, zo is de afgelopen jaren in de praktijk gebleken. Het vertellen van verhalen in beeld en geluid is daarbij onze specialiteit. Ik ben altijd wel trots als ik kan vertellen dat wij vanuit de regio niet alleen in de regio werken, maar ook voor grote partijen in de Randstad en in het buitenland. Zo hebben we producties gemaakt voor PostNL, voor John Deere, commercials voor de Ster, een toffe commercial voor een ogenkliniek in Duitsland... We doen echt heel gave dingen. En we hebben onze dienstverlening verbreed. We hebben in de coronaperiode ook heel veel verschillende online bijeenkomsten gefaciliteerd voor allerlei organisaties.”