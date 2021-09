Concours Hoonhorst ten elfde ure afgelast door te weinig animo: ‘Een enorme domper’

De teleurstelling is moeilijk te verbijten, zegt voorzitter Ingrid Diepman. ,,We hebben jarenlang iets moois neergezet en alles is aanwezig om er ook dit jaar iets moois van te maken. En dan komen ze niet”, verzucht Diepman. Dinsdag hakte het bestuur de knoop door: het concours, gepland voor komende zaterdag, is van de baan omdat er te weinig aanmeldingen zijn.

En hard gelag, want zolang zij weet is er elk jaar een concours in Hoonhorst. ,,Op vorig jaar na dan, wegens corona. En een aantal jaren geleden verschoven we het eenmalig naar een doordeweekse dag wat ongelukkig uitpakte. Toen ging er ook een streep doorheen.”

Visitekaartje

Het concours is visitekaartje en paradepaardje ineen. Mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers, goedgezinde sponsoren en een dijk van een locatie, dit jaar landgoed Den Aalhorst van de familie Van Gelder. ,,Daar waren we heel blij mee, ben je er wel eens geweest? Zou je moeten doen, het is prachtig”, mijmert Diepman. Maar zonder deelnemers geen concours. De 25 aanmeldingen bij de pony’s en 40 bij de paarden noemt de voorzitter ‘dramatisch’. ,,En dan kunnen ze ook nog op het laatste moment afzeggen, omdat ze elders op een wachtlijst staan. Er gaat veel energie in zitten, dan moet het wel van twee kanten komen.”

Zand

Ze wijt de terugloop aan inschrijvingen aan de toenemende populariteit van zandaccommodaties. ,,En daarvan liggen er genoeg in de wijde omgeving. Daar worden wekelijks concoursen gehouden. Ik zag recent nog twee aankondigingen in Drenthe voorbij komen. De ruiters zijn verwend, denk ik. Ze hebben geen zin om de voor gras benodigde noppen aan te brengen. Ik begrijp dat niet zo goed, want alle grote toernooien vinden plaats op gras. Ik denk dat een paard daar veel meer op leert.”

Kosten

Genoemde aantallen zijn veel te weinig om uit de (vaste) kosten te komen, denk aan een tent, geluidsinstallatie, tijdwaarneming, jury, de onkostenvergoeding voor landeigenaar, natje en droogje, et cetera. ,,Natuurlijk kunnen sponsors daarin iets betekenen, maar die wil je een volwaardig programma kunnen bieden en niet voor de gek houden. Want als we het doen, doen we het goed. De voorbereidingen waren in volle gang, er was al veel werk verzet, te beginnen met de aanvraag in november bij de KNHS kring Salland. Dat was natuurlijk al lastig in verband met corona. Dinsdag besloten we de benodigde materialen niet op te halen.”

De inmiddels gemaakte kosten zijn niet dusdanig dat de kleine vereniging dit niet op kan vangen. ,,Buiten dat levert een dergelijk evenement veel saamhorigheid op en zijn ze er weken zoet mee. Heel Hoonhorst en omgeving kijkt ernaar uit of is er direct bij betrokken. En het is een manier om als kleine vereniging een beetje geld te verdienen, waarmee we onze instructeurs kunnen betalen.”

Vrees

Het hakt er ook zo hard in omdat het, met de tendens richting zandparcoursen in het achterhoofd, wel eens de laatste keer geweest kan zijn, zegt Diepman. ,,Ik vrees voor volgend jaar, dat maakt de teleurstelling nog groter. Gaat hier een geschiedenis verloren? Wij vallen onder kring Salland en misschien wordt het tijd om de koppen bij elkaar te steken en bij de gemeente aan te dringen op een zandaccommodatie. In Salland heb je hele mooie maneges, maar in de zomer is het een lastig verhaal.”