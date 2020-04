Condoleren vanuit de auto: 500 mensen bewijzen Dalfsenaar Mosterman (83) laatste eer (en dat gaan we steeds vaker zien)

Deuren van verpleeg­hui­zen in IJsselland weer op een kier? ‘Hermetisch op slot blijven is eigenlijk ondraag­lijk’

6:00 Op weinig plekken sloeg het coronavirus zo genadeloos toe als in verpleeghuizen. Directeur Frank Kodden, woordvoerder namens de verzorgings- en verpleeghuizen in regio IJsselland, betwijfelt hoelang het isoleren van ‘zijn’ ouderen houdbaar blijft. En hij uit frustratie: ,,Het lijkt wel alsof we iets verbergen.”