Conflict Aldi Dedemsvaart en gemeente breidt zich uit

Justitie eist werkstraf in megafraude rond oud-apotheker met vestiging in Vaassen

5 september Tegen voormalig apotheker Robert M. uit Sibculo is een werkstraf geëist van 240 uur vanwege grootschalige medicijnenfraude. Volgens het OM heeft hij in de periode tussen 2009 en 2011 voor 720.000 euro aan valse declaraties ingediend met zijn voormalig apotheek in Vaassen.