Consumentenbond legt Hardenbergse energieleverancier vuur aan de schenen: ‘Dit mag zo niet’

Pretparkfa­naat Roel gaat 7 (!) uur in heftige achtbaan Slagharen voor goede doel: ‘Kotszakje? Niet nodig’

8 oktober Of hij bang is? Geen denken aan. Kotszakjes? Niet nodig. Roel van der Kwast (19) uit Huissen is student werktuigbouwkunde en bioscoopmedewerker maar bovenal: pretparkfanaat. Al jaren bezoekt hij wekelijks een attractiepark. Die ervaring komt hem ongetwijfeld van pas bij zijn extreme actie woensdag: 7 uur lang in achtbaan Gold Rush in Slagharen voor KWF.