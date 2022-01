Corona Noodfonds Dalfsen opnieuw opengesteld

De gemeente stelt een aantal voorwaarden bij de aanvraag voor het fonds. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de maatschappelijke instelling kan laten zien dat ze door de coronacrisis is geraakt en dat ze al gebruik heeft gemaakt van de coronavoorzieningen van de provincie Overijssel of het Rijk (indien deze er waren). In de beslisboom van de gemeente kunnen instellingen kijken of ze in aanmerking komen voor het Corona Noodfonds. Deze is te bekijken op dezelfde genoemde site. Hier staan ook alle voorwaarden om in aanmerking te komen.