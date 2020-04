Corona-update | Emotionele oproep van wijkagent, streep door festivals in Achterhoek en bijzonder applaus in Deventer Ziekenhuis

VIDEODe nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: zorgen om de situaties in pleeggezinnen en de festivals Mañana Mañana en het IJsselfestival gaan niet door.

Belangrijkste feiten: • Het dodental ten gevolge van het coronavirus is in Nederland de afgelopen 24 uur met 101 gestegen naar 1.867.

• In totaal zijn al 1.867 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Het aantal ziekenhuisopnames is met 260 toegenomen.

• 18.803 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 952.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

Wijkagent uit Zwartsluis doet aangrijpende oproep

Wijkagent Johan uit Zwartsluis drukt mensen op het hart om niet te licht te denken over het coronavirus. Aanleiding: zijn vrouw, die met tranen in de ogen op de bank zat na het leed wat ze allemaal ziet tijdens haar werk in het Isala Ziekenhuis.

Toch ziet Johan in zijn werk nog mensen die zich niet aan de regels houden. ‘Mensen die te dicht op elkaar lopen of in groepen. Als je je vrouw zo iet, dan realiseer je je nog meer hoe ernstig het allemaal is en hoe zwaar ze het in de verpleging hebben.’

Drama

De boodschap van de wijkagent kreeg ‘s avonds nog wat meer betekenis. Burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland liet weten dat afgelopen weekend tien personen zijn overleden, waarbij het vermoeden bestaat van corona. Hierbij gaat het om zeven personen uit Hasselt en drie inwoners van Genemuiden. De burgemeester spreek van ‘een inktzwarte dag’

Volledig scherm Wijkagent Johan Bouma uit Zwartsluis: ,,Je moet je niet alleen voor jezelf aan de regels houden." © Politie.nl

Duitse regering neemt extra maatregelen

Iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist moet vanaf vrijdag twee weken in quarantaine. Het maakt daarbij niet uit of de persoon wel of geen symptomen heeft. De Duitse regering maakte maandagmiddag deze extra maatregelen bekend, nadat Nederland als risicogebied is aangemerkt. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.

Festivalorganisatie zet streep door Mañana Mañana

Festivalorganisatie De Feestfabriek heeft besloten dat het festival Mañana Mañana dit jaar niet doorgaat. Het festival zou van 18 tot 21 juni bij kasteel Vorden gehouden worden, maar door de coronamaatregelen is het te onzeker of het door kan gaan. Het festival trok rond de 30.000 bezoekers per jaar. Volgend jaar gaat het festival wel weer door. Het IJsselfestival in Zutphen gaat eind juni ook niet door. De organisatie bekijkt of het mogelijk is om het festival later in het jaar nog te laten plaatsvinden.

Volledig scherm © Arjan Gotink

KNVB steunt Nederlandse voetbalclubs

De KNVB heeft samen met de ING en de Oranje-spelers een financieel steunpakket opgezet om de Nederlandse voetbalclubs te steunen. Het pakket heeft een waarde van 11 miljoen euro en bestaat uit combinaties van donaties, maatregelen en tegemoetkomingen. Het doel is om de consequenties voor prof- en amateurclubs te beperken.

Professor onder de indruk van Nederlandse cijfers

Professor Steven Riley, die werkt voor de Britse universiteit die leidend is in het maken van betrouwbare epedimiemodellen, is onder de indruk van de sterk dalende Nederlandse besmettingsgraad. Hij vergelijkt onze cijfers met die van Wuhan. Toch denkt de hoogleraar van het Imperial College dat we nog lang moeten leven met sociale restricties.

Han en Anita uit Beekbergen kunnen naar huis

Ze waren heel ver van huis en merkten dat alle wegen naar Nederland ineens waren afgesneden. Han en Anita uit Beekbergen waren op reis in Nieuw-Zeeland toen het coronavirus uitbrak. Na ruim een week onzekerheid hebben ze nu goed nieuws gekregen, ze kunnen naar huis.

Volledig scherm Hoera naar huis! Han en Anita Blijleven konden in Nieuw-Zeeland eindelijk een vlucht boeken, via Maleisië naar Nederland. © Han Blijleven

Zorgen om de situatie in pleeggezinnen

Jeugdorganisatie Trias maakt zich zorgen om de situatie in pleeggezinnen. Door het wegvallen van sport en school, neemt het probleem gedrag van kinderen toe. De manier van ontladen bij kinderen valt hierdoor weg. Daarnaast kunnen ze door de maatregelen hun ouders niet meer zien. Dat ervaart ook Erika uit Genemuiden.