Coronabesmetting in Coevorden net over grens met Hardenberg

Raceteam Hutten uit Beerzer­veld verbergt ambities niet

15:00 Het vernieuwde Hutten Metaal Yamaha Racing steekt zijn hoge ambities niet onder stoelen of banken. Het raceteam, dat zijn thuisbasis in Beerzerveld heeft, wil Europees kampioen worden in de EMX 250-klasse, de eerste divisie van de motorcross. ,,Voor minder doen we het niet.''