Coronatekeningen van Hermanna Dogger te zien in bibliotheek in Hardenberg

update Scholieren Nieuwleu­sen als vips bij Oekraïnede­bat in Tweede Kamer: ‘Een spiegel wordt ons voorgehou­den’

Vier scholieren van het Agnieten College uit Nieuwleusen zijn als vips ontvangen in de Tweede Kamer. De eindexamenkandidaten van de vierde klas theoretische leerweg zouden donderdag het al eerder uitgestelde debat over de omgangsvormen in het parlement bijwonen. Dat moest vorige week verplaatst worden na een positieve coronatest bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp, en ging deze week weer niet door vanwege een ingelast debat over de Russische inval in Oekraïne.

25 februari