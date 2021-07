Coureur Kas Haverkort gooit na mislukte start alle remmen los in Formule Alpine: ‘Worden steeds sneller’

videoKas Haverkort uit Heemserveen is een talentvol autocoureur, maar ging teleurstellend van start in de nieuwe klasse Formula Regional European Championship by Alpine. Veelvoudig kartkampioen Kas werd vorig jaar bij zijn debuut in de autosport meteen kampioen in het Spaans Formule 4 met 13 zeges in 21 races, maar resultaten en dus ook kampioenspunten bleven dit seizoen lang uit. In Zandvoort scoorde hij een zesde plek, na een zevende stek op Paul Ricard.