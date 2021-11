Crossmotor die verdween na merkwaardig ongeval Ommen aangetroffen en in beslag genomen

Met spoed naar het ziekenhuis

Het 20-jarige slachtoffer uit de Friese gemeente Ooststellingwerf is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of het slachtoffer zelf ook de bestuurder van de motor is geweest, is niet zeker. De politie laat weten dat het nog niet duidelijk is of de twintiger de enige persoon op de motor was en of hij deze ook heeft bestuurd. De agenten stond voor een raadsel want het voertuig waar het slachtoffer viel bleek verdwenen te zijn.