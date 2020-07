Cultuurproject Weerspiegelen waait van Zwolle over naar Ommen

Viviane Rose brengt Weerspiegelen nu ook naar het stadje aan de Vecht waar ze sinds vorig jaar stadsdichter is. Zij leverde zelf twee 20 seconden-teksten aan voor het Zwolse project, één ervan is al te lezen op spiegels in de toiletruimtes van discotheek Shotto. ,,Daar zijn meerdere stickers van gemaakt, voor spiegels in de mannen- en in de vrouwen-wc’s. Want je moet er natuurlijk wel met elkaar over kunnen praten.’’