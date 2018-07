Dalfsen ‘baalt enorm’ van afgelaste oefenwedstrijd PEC Zwolle

Honderd vrijwilligers van FC Dalfsen werkten zich afgelopen weken in het zweet om de oefenwedstrijd tussen PEC Zwolle en Excelsior te organiseren. Maar alle inzet ten spijt: PEC vindt dat het hoofdveld op sportpark Gerner in Dalfsen niet voldoet en wijkt uit naar Wijthmen.

,,We balen enorm”, zegt Dalfsen-voorzitter Dirk Mosterman. FC Dalfsen zag het al helemaal zitten. De stellages voor camera’s, een heuse VIP-lounge en kraampjes met eten en drinken moesten zorgen voor een mooi voetbalfestijn.

,,En daarbij: een oefenwedstrijd organiseren is niet iets van vandaag of morgen. Alleen al de vergunning is een hels karwei, vanwege eerdere incidenten in de regio”, vervolgt de voorzitter.

Droogte

De coördinatie aan de kant van Dalfsen was in handen van Wim van der Vegt. ,,We wilden er een groot feest van maken en het is jammer dat het nu niet door kan gaan.” Het veld is volgens PEC Zwolle niet bespeelbaar vanwege de droogte.

,,De gemeente die het beheer van het veld op zich neemt, heeft met man en macht gewerkt om het veld klaar te maken. Het is alleen helaas niet genoeg geweest.”

Financiële schade

FC Dalfsen heeft ook financiële schade opgelopen vanwege de afgelasting, al wil Van der Vegt niet zeggen om welke bedragen het gaat. ,,Dat moet ik eerst nog op een rijtje zetten. Het gaat dan vooral om misgelopen inkomsten en wat materiaal.

De coördinator benadrukt dat alles in goed overleg wordt afgehandeld. ,,Het is de keuze van PEC geweest om de wedstrijd te verplaatsen. Daar leggen wij ons bij neer. "

Compensatie

Het contact met de Zwollenaren blijft ondanks dit incident volgens de coördinator ongeschonden. ,,PEC heeft laten weten dat ze ons gaan compenseren, dus daar gaan we verder niet moeilijk over doen.”