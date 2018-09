Dalfsen in zee met Zwols dierenasiel: honden en katten mogen weer weglopen

Gevonden voorwerpen

Dieren vallen in de regelgeving onder 'gevonden voorwerpen', maar Dalfsen heeft zelf geen ruimte om die in dit geval dan ook te 'bewaren'. Vandaar dat naar hulp van buitenaf is gezocht, en die is in Zwolle gevonden. Al ergens een dier in nood wordt aangetroffen komt na een melding de dierenambulance voorrijden. Een hond of kat wordt vervolgens naar het asiel in Zwolle gebracht, waar het verzorgd kan worden. Hardenberg en Ommen deden het al zo en nu Dalfsen aansluit is er eenduidigheid in het Vechtdal. Dat was in het verleden weleens anders: een dier dat in de ene gemeente woont, maar net over de grens met een andere wordt gevonden kwam ineens in een heel ander asiel terecht. Zonder dat de eigenaar daar maar zo op de hoogte van was.