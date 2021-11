Dalfsen investeert komende 17 jaar 30 miljoen euro in huisvesting basisonderwijs

Met name in Nieuwleusen zouden de plannen vergaande consequenties kunnen hebben voor de scholen De Zaaier en De Wegwijzer. Die liggen nu respectievelijk aan de rand en buiten de bebouwde kom van het dorp, terwijl de inzet van de gemeente er nog steeds op gericht is om het onderwijs te concentreren in het middengebied. Daar zijn ook veel aanvullende voorzieningen gevestigd, zoals het kulturhus, de bibliotheek en het Agnieten College, de enige school voor voortgezet onderwijs in Dalfsen.