Dalfsen onderneemt geen actie tegen aanvraag Natura2000 voor Reestdal

De VVD wilde weten in hoeverre een aanwijzing tot een beschermd gebied gevolgen heeft voor Dalfsen. Het CDA ondersteunde de vragen en is ook bezorgd over strenge stikstofregels die samenhangen met Natura2000-gebieden en mogelijke gevolgen voor bouw- en agrarische ontwikkelingen.

Maar die zijn er niet, zegt het college na navraag bij een ecoloog. ‘Het gaat hier om een vogelrichtlijn. Stikstof heeft alleen direct effect op verrijking van de bodem en daarmee op de verslechtering van de diversiteit van plantensoorten. Dit raakt niet direct diersoorten.’

Ooievaar

De Vogelbescherming pleitte er onlangs voor belangrijke gebieden voor vogels een beschermde Natura 2000-status te geven. Eén van die gebieden is het Reestdal, gelegen op de grens tussen Overijssel en Drenthe. In dit bijna 5000 hectare grote gebied broedt de ooievaar in behoorlijk grote aantallen. Ook verzocht de Vogelbescherming het ministerie het gebied rond de vloeivelden in De Krim/Slagharen, ruim 8000 hectare groot, aan te wijzen als beschermd gebied. Daar overwintert de toendra rietgans en wilde- en kleine zwaan.

Niet wenselijk

De Dalfser gemeenteraad reageerde op de aanvraag, nadat dat al eerder door de gemeenteraden in Staphorst, De Wolden en Hardenberg werd gedaan. De gemeenteraad in Staphorst gaf unaniem het college opdracht bij het verantwoordelijk ministerie aan te geven dat Staphorst het niet wenselijk vindt dat het Reestdal als Natura 2000-gebied wordt aangemerkt. In De Wolden werd al een soortelijke motie aangenomen en hetzelfde deed de raad in Hardenberg waar het gaat om de Natura2000-aanvraag voor De Krim en Slagharen.

De Staphorster raad vreest vooral gevolgen voor agrarische- en bouwbedrijven. Gevreesd wordt dat deze bedrijven op slot komen te zitten als gevolg van de strenge stikstofregels. Die vrees heeft het Dalfser raadslid Bert Ruitenberg (CDA) ook. ,,Ook als er in omliggende gemeenten Natura2000-gebieden worden aangewezen heb je daar gewoon last van als ondernemer in de gemeente Dalfsen.’’

Geen stappen

Maar het Dalfser college onderneemt geen stappen. De aanvraag door de Vogelbescherming wordt niet ondersteund, omdat het niet op gemeentelijk grondgebied ligt. Er wordt geen zienswijze ingediend, omdat het positieve ontwikkeling is voor biodiversiteit en er geen nadelige effecten voor eventuele ontwikkelingen van bouw en bedrijventerreinen in gevaar in komen.