Dalfsen verwacht eind september

duidelijkheid over zoekgebied



Als het onderzoeksrapport naar de ‘kansrijke gebieden’ eind september gereed is, krijgen de gemeente Dalfsen en haar inwoners meer duidelijkheid over de locaties waar extra windmolens en zonneparken geplaatst moeten worden. In oktober en november wil Dalfsen vervolgens inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij het uitwerken van de plannen. De gemeenteraad neemt er daarna in december een besluit over.