Dalfsen wijst plek nabij begraafplaats aan voor tiny houses

Dat er in de gemeente Dalfsen ruimte moet komen voor zogeheten tiny houses stond voor raadsleden als een paal boven water, maar over de exacte locatie was het definitieve besluit nog niet genomen. In het gemeentehuis is afgelopen maanden daarom nogmaals gekeken wat de ideale plek is voor een buurtje met ultrakleine huisjes die een oppervlakte van hooguit 50 vierkante meter hebben. De Oosterdalfserstreeg of toch iets verderop de Gerner Es?