Dalfsen wil meer windmolens en minder zonnepanelen, en dan vooral in lokaal eigendom

video Vooral peuters en hun ouders genieten van testdag Beerze Bulten: ‘Donderdag geen beste dag’

15 april Vooral ouders met kleine kinderen hebben vandaag gebruikgemaakt van de corona-testevenementen bij vakantiepark de Beerze Bulten in Beerze. Zowel in het overdekte zwembad als in het Giga Konijnenhol is plek voor maximaal honderd gasten, maar voor het zwemmen zijn zeventig bezoekers aangemeld en voor de overdekte kinderspeelplaats stopt de teller bij dertig.