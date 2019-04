Dalfsense Florien Hilgenkamp toert rond met eigen 'filmisch concert’

Oktober­fest in weiland Slagharen valt verkeerd bij buurt: ‘geen zin in dronken­mans­par­tij’

8:00 De gemeente Hardenberg heeft nog geen vergunningaanvraag binnen gekregen van het Oktoberfest Alteveer, dat dit najaar graag voor 3.500 man een feest wil houden in een weiland aan de Witmandwarsweg in Slagharen. Laat staan dat het toestemming heeft verleend aan het evenement dat in Drenthe de afgelopen jaren een twijfelachtige reputatie heeft opgebouwd. De kaartverkoop daarentegen is al gestart.