Dalfser replica zomp gedoopt met Vechtwater en champagne

Met een ferme zwiep gooit burgemeester Erica van Lente een emmer leeg tegen de Vechtzomp. Het is de officiële doop van deze nieuwe trots van Dalfsen. De emmer is gevuld met water uit de Vecht en de inhoud van een fles champagne. Een fles tegen de boot gooien is niet goed voor de laklaag van de boot en glasscherven in de levensader van dit gebied zijn natuurlijk uit den boze.

Na de plechtigheid is de boot echt klaar voor de behouden vaart, tussen Vilsteren en Vechterweerd bij Zwolle. De zomp is gebouwd op een werf in Enter. De boot kwam met enige vertraging aan. ,,De kraan die de zomp op de vrachtwagen moest tillen was kapot. Er moest dus een andere komen, waardoor ze te laat vertrokken’’, zegt Geert Bisterveld, bestuurslid van stichting Vechtzomp Dalfsen. ,,En daarna kon de wagen met de zomp erop de bocht niet maken.’’

De doopplechtigheid bestond uit toespraken van personen die een rol hebben gespeeld bij de realisatie van het project. Er wordt gerept over een oogstdag. Het zaadje dat drie jaar geleden werd ingezaaid, werpt zijn vruchten nu af. Voorzitter Henk Nap van stichting Vechtzomp Dalfsen vindt het een fantastische dag. Hij sprak zijn dank uit richting Gramsbergen, waar hij huisarts is geweest. Daar vaart al enkele jaren een replica van een zomp op de Vecht, evenals in de Duitse grensplaats Laar. ,,Het steunde ons om door te gaan. Het was een kwestie van ups en downs, maar zo'n traject maak je natuurlijk gewoon af.’’

Wethouder Jan Uitslag zei meteen kippenvel gevoeld te hebben toen hij over dit plan hoorde. ,,De zomp symboliseert onze bedrijvigheid.’’ Herman Odink van Waterschap Drents Overijsselse Delta: ,,Als persoon was ik enthousiast, maar wij zijn geen subsidieverstrekker. Daarom is een constructie bedacht om elkaar te kunnen helpen.’’ Jan Sibelt van de Historische Kring Dalfsen noemde Dalfsen ‘een schippersdorp’. ,,,Er woonden lang geleden meer dan veertig schippers in ons dorp. Tijdens de vaartochten zullen oude verhalen zoals deze worden verteld door de gidsen.’’ Gerrit Velten, voorzitter van Stichting De Enterse Zomp, deed uit de doeken hoeveel werk er is verricht om de boot te bouwen.

De Dalfser zomp maakt de eerste tocht op de Vecht. © Max de Krijger

Les voor schippers