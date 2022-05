Dalfser ‘Vrienden’ krijgen bijna 14.000 euro voor hulp aan Roemeens bejaardentehuis

Dankzij een forse bijdrage van de gezamenlijke kerken in Wierden kunnen de vijf bestuursleden van de Dalfser stichting Vrienden Oosteuropa het project afronden waaraan ze al een paar jaar werken: de renovatie van de keuken van een bejaardencentrum in het Roemeense dorp Bădeni.

De vijf Dalfsenaren ontvangen een cheque van 13.800 euro van het Vastenactieteam van de gezamenlijke kerken van Wierden. De opbrengst vloeit voort uit donaties tijdens deze jaarlijkse actie. Aanvankelijk zou de opbrengst van vorig jaar geschonken worden aan de Dalfser stichting, maar vanwege de coronabeperkingen is de actie uitgesmeerd over twee jaar.

De bijdrage is een mooie opsteker voor de stichting, die het leeuwendeel van zijn inkomsten krijgt uit de jaarlijkse oliebollenactie. „We bakken en verkopen dan een slordige 20.000 oliebollen en 5000 appelflappen”, schetst voorzitter Ab Kleinlugtenbeld. „Dat levert zo’n 8000 tot 9000 euro per jaar op.”

Daarmee ondersteunt het vijftal al sinds begin jaren 90 jaarlijks mensen en organisaties in Roemenië die hulp nodig hebben. Eénmaal per jaar – doorgaans in april of mei, maar dit jaar in september – reizen ze dan naar de plek waar ze hulp bieden. De reis- en verblijfskosten betalen de vrijwilligers zelf.

In natura

Het gaat om kleinschalige hulp aan met name kinder- en bejaardentehuizen en individuele mensen en gezinnen in Roemenië. „Overal waar hulp nodig is, springen we bij”, aldus bestuurslid Hans Mutter. „Nooit met geld, maar altijd in natura, bijvoorbeeld met voedsel, medicijnen, materialen of apparatuur. Dat vergroot de kans dat het goed terechtkomt. We kopen die zaken bij voorkeur ter plaatse in, om ook de lokale economie te steunen.” Daarnaast controleren ze op hun jaarlijkse reis of de bijdragen goed terecht zijn gekomen.

Het bejaardencentrum Misericordia in Bădeni is een van de projecten die Vrienden Oosteuropa al langere tijd ondersteunt. Zo is er al een nieuwe vloer gelegd, zijn er in hoogte verstelbare bedden geleverd en zijn onlangs twee nieuwe wasmachines voor het tehuis gekocht. Ook is begonnen aan de renovatie van de keuken, een klus die de stichting met de nieuwe gift hoopt af te ronden.

Revolutie

Waarom ze ooit met hulp aan Roemenië zijn begonnen? Kleinlugtenbeld: „In eerste instantie werd na de revolutie van eind 1989 hulp verleend vanuit de kerken in Dalfsen. Daaruit is onze stichting voortgekomen. We schrokken van de ongelofelijke armoede die we daar zagen. Met name de zieken- en ouderenzorg was en is onder de maat. En vanuit de overheid wordt daar maar heel weinig aan gedaan.”

Hans Mutter: „Vaak nemen we op onze reizen ook tuinzaden mee, voor bijvoorbeeld sla of wortels. Als ze die gaan verbouwen, hebben ze weer een tijdje te eten. De dankbaarheid die dan uit hun ogen straalt, daar doen we het voor.”