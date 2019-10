Dankzij het TechnoLab op het Vechtdal College in Ommen kennen leerlingen straks de nieuwste technieken

Erik Rijkeboer, instructeur van het TechnoLab, geeft een rondleiding door de ruimte waar de eerstejaars druk bezig zijn. ,,Het bedrijfsleven om ons heen wordt volledig geautomatiseerd. Techniek komt overal in terug. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen er zo vroeg mogelijk mee in aanraking komen. Ons TechnoLab is daar de ideale locatie voor. We hebben een virtueel lasapparaat, 3D-printer, een minicollegezaal waar presentaties worden gehouden en de HoloLens (een soort virtual reality bril, red) is in bestelling. De leerlingen leren ook hoe je moet programmeren.’’