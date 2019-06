Danny van der Sluis uit Staphorst tweede bij Toerist Trophy Nations Cup op TT Assen

Gek van de jeuk, familie roept gemeente Hardenberg in open brief op: ‘Kom in actie!’

9:16 De familie Monshouwer in Baalder is het beu. Door de processierups die ook in de eik in hun eigen tuin is genesteld, zitten hun vier jonge kinderen van top tot teen onder de bultjes. ‘Zo erg dat wij tabletten en zalf via de huisarts krijgen’. De gemeente Hardenberg bestrijdt alleen rupsen in de publieke ruimte. Maar de eikenboom kappen, zoals de familie wil, dat mag ook niet van de gemeente, schrijft Jesse Monshouwer in een open brief aan de gemeentepolitiek op Facebook.