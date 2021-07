De ballonnen van Staphorst stijgen dit jaar ook op vanaf Zwartewaterland en het Vechtdal: ‘We komen buurten’

KAART | Massaal vaccineren in Salland en Achterhoek, op Urk juist niet: kijk hier hoe het bij jou is

26 juli Inwoners van Salland en de Achterhoek laten zich massaal vaccineren tegen corona. In gemeenten op de Biblebelt en in Flevoland is de animo een stuk lager, met als absolute uitschieter de gemeente Urk. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM over de vaccinatiegraad in alle gemeenten en alle leeftijdsgroepen.