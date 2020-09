De boer is niet zo gebekt, maar dat willen ze met Boert Bewust in het Vechtdal veranderen

Boert Bewust is een project dat vanuit de landelijke Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) wordt uitgerold over het land en inmiddels zo'n tien streken in vooral Oost-Nederland bedient. Zo is er een afdeling Rivierengebied bij de Betuwe, de Gelderse Vallei op de Veluwe maar ook dichter bij huis in Salland en dus ook in het Vechtdal - Dalfsen, Ommen, Hardenberg - en in de IJsseldelta, waaronder Zwartewaterland, Kampen en Zwolle vallen.