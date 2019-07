De hele zomer verdwalen in het maïsdoolhof in Dalfsen

Het maïs is nu flink aan het groeien, inmiddels is het op een volwassen schouderhoogte. ,,Maar vorige week was het nog maar de helft zo hoog als nu", zegt Schrijver. ,,Volgens mijn vader groeit het nu hard door, wel een halve meter in een paar dagen.” Haar vader is de agrariër in de familie, met de kennis van zaken. En de man die met praktische oplossingen en bijna logische gedachten tot initiatieven komt. ,,Hij zei vorig jaar ineens: 'Zullen we er een doolhof in maken?’ Op een A4-tje werd het parcours getekend, met een zitmaaier en shovel zijn de paden in het maïs gereden. ,,We moeten er deze week nog een keer met een maaier door om de stengels die weer zijn uitgeschoten weg te halen, zag ik net toen we erdoor liepen.” En dat sloeg vorig jaar duidelijk aan. ,,We hebben toen in 10 weken 1380 bezoekers gehad.” Zelf had ze er nooit echt over nagedacht. ,,Zolang ik me kan herinneren stond hier maïs, ik weet niet beter.”