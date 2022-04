De liefde van vader en zoons voor trekkers te zien in Evenementenhal Hardenberg

Dalfsen vindt zwemlessen gezien grote hoeveel­heid oppervlak­te­wa­ter belangrijk, maar verhoogt tarieven met liefst 40 procent

Om de kosten van de twee zwembaden in Dalfsen beter te dekken, overweegt de gemeente de lestarieven van 88 euro naar zo’n 125 euro te verhogen. Ook wil ze met nieuwe speeltoestellen en meer zichtbaarheid op sociale media het bezoekersaantal van nu 25.000 per jaar opkrikken. Het water staat de baden - 150.000 euro verlies per bad, per jaar - financieel gezien aan de lippen.

6:00