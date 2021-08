De Ommermars wordt weer natuur: ‘Dit is als het restaureren van een middeleeuws schilderij’

Automobi­list rijdt fietser aan en laat deze gewond achter bij Hardenberg

12 augustus Wie reed in de nacht van dinsdag op woensdag door na een aanrijding met een fietser en liet deze gewond achter? De politie in Hardenberg is op zoek naar de automobilist en roept ooggetuigen op om zich te melden. Doorrijden na een ongeval is strafbaar.