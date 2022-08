De schrik zit erin na hoosbui in Hardenberg: ‘Had niet langer moeten duren’

Met video Muzieklief­heb­bers Luttenberg kunnen geluk niet op tijdens Top 700: ‘Prachtig dat dit georgani­seerd wordt’

De plaatjes schallen door de boxen bij Gemeenschapscentrum Elckerlyc in Luttenberg, tijdens de lokale ‘Top 700'. Een muzieklijst van 700 nummers wordt in vijf dagen door verschillende dj's de ether in geslingerd. Raymond Veldmate (54) is één van de initiatiefnemers: ,,Dit is de derde editie, maar persoonlijk vind ik de lijst dit jaar het mooist.”

13 augustus