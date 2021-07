De vakantie is begonnen en dat is te merken: file om de camping in Ommen op te komen

Dollemans­rit door buitenge­bied Lemeler­veld eindigde tegen boom: ‘Remmen en sturen gaat niet tegelijk’

8 juli ,,Je bent jong en dom’’, zei de 20-jarige man uit Lemelerveld donderdag tegen de rechters over zijn eigen dollemansrit. Volgens de inzittenden van zijn wagen reed hij mogelijk 140 kilometer per uur voordat hij in mei 2019 in een bocht bij Dalmsholte de macht over het stuur verloor.