Dedemsvaart moet het zonder zomermarkten doen: ‘De regels zijn in de rest van het land veel soepeler’

Hoe een pony uit Nieuwleu­sen bij de Amerikaan­se tv-ster Kylie Jenner terecht kwam: 'Ik herken 'm uit duizenden'

26 juli Paarden en pony's verkopen in de Verenigde Staten, Roy Wilten (35) uit Nieuwleusen doet niet anders. En ja, hij mag ook een paar bekende Amerikanen tot zijn klanten rekenen. Maar dat ‘zijn‘ pony Frozen nu in de wei staat bij het celebrity-stel Kylie Jenner en Travis Scott, dat had hij niet kunnen bedenken.