Dedemsvaart zet eigen bier in de markt: 'We willen het boerse laten proeven'

Dominee zet zich in voor supermarkt Baalder: 'geef ons heden ons dagelijks brood'

4 september De enige supermarkt in de wijk Baalder in Hardenberg werd anderhalf jaar terug gesloten, maar met hulp van kerken, wijkvereniging en Baalder Noaberschap maakt een rijdende winkel binnenkort zijn opwachting. Wijkdominee Wim van der Wel zette zich er voor in, en is blij dat Abraham in Baalder straks weer de mosterd kan halen.