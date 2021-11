Dedemsvaart zoekt mee naar weesottertjes, maar de tijd dringt: ‘Het wordt een lastig verhaal’

Dedemsvaart is in de ban van weesottertjes. Sinds zondag is er een zoektocht gaande naar de piepjonge dieren die zonder moeder een kleine overlevingskans hebben, maar ondanks de enorme betrokkenheid blijft het een onzekere missie. ,,We moeten helaas realistisch blijven.”

In de natuurgebieden rondom Dedemsvaart is sinds afgelopen weekend een grootscheepse zoekactie naar de babyotters gaande. Hun moeder overleed op de N377 en zonder haar overleven de beestjes het maximaal een dag of drie. De tijd begint dus behoorlijk te dringen. Johan Spinder, regiocoördinator voor otters in Overijssel, geeft de hoop niet op: ,,We zijn nog steeds druk op zoek.” Daarbij krijgt hij veel tips uit de omgeving. ,,Ik krijg onwijs veel belletjes van betrokken bewoners.”

Wildcamera’s

Een van die telefoontjes heeft zelfs geleid tot het plaatsen van wildcamera’s langs de Dedemsvaart. ,,Een stel dat al zo’n veertig jaar aan het water woont, werd ’s nachts wakker door een onbekend geluid”, vertelt Spinder. ,,Ze hoorden een soort fluittonen, het leek op gepiep.” Het koppel, dat op de hoogte was van de vermiste weesottertjes, heeft op internet het geluid van de dieren opgezocht. ,,Dat kwam overeen met wat zij ’s nachts hadden gehoord.” En dus werd Spinder ingeschakeld.

Samen met vrijwilligers en een boswachter, zocht hij de hele vaart af. Maar zonder succes. ,,Overdag is het lastig om de beestjes te vinden, want dan houden ze zich stil”, legt hij uit. Daarom werden afgelopen nacht meerdere wildcamera’s geïnstalleerd. ,,Ze zijn tot vier uur bezig geweest.” De camera’s zijn geplaatst op beschutte plekken, waar otters zich graag schuilhouden.

Zodra de ukkies op beeld verschijnen, is het zaak om ze zo snel mogelijk te vangen en over te dragen aan een speciale opvang. Daar zullen de dieren worden verzorgd tot ze klaar zijn om terug de natuur in te gaan.

Hongerige ottertjes

Momenteel wordt er op verschillende plekken druk gezocht. Langs de Dedemsvaart dus, maar ook in omringende natuurgebieden zoals De Tippe. ,,En afgelopen week liep ik samen met een vrijwilliger en een speurhond langs rivier De Reest. Daar was de hond duidelijk iets op het spoor.” Misschien de kleine ottertjes, maar misschien ook niet. ,,We hadden de hond een geursample van hun moeder laten ruiken, dus wellicht sloeg-ie daar wel op aan”, zegt Spinder. Uiteindelijk werd de zoektocht afgebroken, omdat het te donker was.

Ondanks de inzet van alle vrijwilligers, boswachters en bewoners wordt het moeilijk om de beestjes op tijd te vinden. Spinder: ,,Zelfs met maximale inzet wordt het een lastig verhaal. We moeten helaas realistisch blijven.” Dat betekent dat de zoektocht wordt gestaakt als de weesotters morgen niet zijn gevonden. ,,We kunnen een heel circus optakelen, maar dat heeft weinig zin als we niet precies weten waar de kleintjes zich verstoppen.”