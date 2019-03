Dedemsvaarts stel trapt seizoen Ik Vertrek af in ontroerende aflevering

Zorgspec­trum Het Zand haalt verpleeg­kun­di­gen uit Portugal en Italië

11:44 Tien verpleegkundigen uit Italië en Portugal gaan aan de slag bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle en omgeving. Het Zand heeft ze in dienst genomen vanwege de grote krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Na een intensieve taalcursus van drie maanden gaan ze in tweetallen aan het werk in de zorgcentra van Het Zand.