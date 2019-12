Deze cadeaus en surprises gaven jullie vanavond aan elkaar

Raad van State gaat ‘Europees’ in kwestie Aldi Dedems­vaart

13:18 De Raad van State gaat in de Dedemsvaartse Aldi-kwestie nauwkeurig onderzoeken of het Overijsselse en Hardenbergse detailhandelsbeleid in overeenstemming is met de Europese Dienstenrichtlijn. Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.