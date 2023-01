Deze Vechtdal-pagina gaat verdwijnen: stel hier jouw eigen gemeentepagina in!

Verhuizing van hockeyclub GZG in Hardenberg lijkt rond (maar het wordt wel tonnen duurder)

De verhuizing van hockeyclub GZG in Hardenberg lijkt in kannen en kruiken. De vereniging krijgt twee velden vlak naast het gloednieuwe schoolgebouw in de Marslanden. Alleen zijn de kosten een stuk hoger uitgevallen dan verwacht: de gemeente maakt 600.000 euro extra vrij voor de verhuizing. De club verhuist vanwege de grote groei van het aantal leden. ,,Een tweede veld is hard nodig.”

