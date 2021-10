Die elfde wereldtitel voor Ten Kate Racing uit Nieuwleusen komt eraan, geen twijfel mogelijk

Parallelwe­gen langs Twenteweg voor landbouw­ver­keer: Hardenberg trekt de knip

11 oktober Hardenberg trekt de knip voor de aanpak van verkeersknelpunten. Elk jaar investeert de gemeente zo’n acht ton voor uitvoering van het verkeersplan en dat tien jaar achtereen. Hardenberg hoopt dat Rijk en provincie die forse investering verdubbelen. Daarnaast steekt de gemeente nog eens zeven ton in het verkeersveiliger maken van de voor fietsers gevaarlijke route door het Hardenbergse centrum, door landbouwverkeer toch via de Asjeskampbrug over de Twenteweg (N343) te laten rijden.