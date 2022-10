‘Die man was helemaal gek. Het was een Belg!’

Auto komt in aanrijding met trein bij spoorover­gang in Hardenberg: één slachtof­fer naar het ziekenhuis

Een auto is vanavond bij een spoorwegovergang in Hardenberg aangereden door een trein. Diegene die het voertuig bestuurde, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

